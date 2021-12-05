Редакція гостросоціального проєкту Один за всіх 17 сезон у 15 випуску від 05.12.2021 відреагувала на крик про допомогу 30-річної Альони. Майже 20 років тому їй, двом братам Олексію та Антону, а також молодшій сестрі Олександрі довелося пережити справжній кошмар. Їхніх біологічних батьків позбавили права опіки над ними через байдужість і недбале ставлення до дітей. Місцеві чиновники буквально врятували їх від жорсткої смерті, влаштувавши старших Альону, Олексія та Антона в інтернат, а молоду Олександру – у будинок дитини.

У 15 випуску проєкту Один за всіх 2021 Альона поділилася: її та Антона удочерили та всиновили громадяни Америки. Попри відстань, вона постійно підтримувала зв’язок з Олексієм, який залишився в Україні. А ось про долю молодшої сестри Олександри їй нічого невідомо. Самостійні пошуки не дали ніякого результату, тому Альона вирішила звернутися по допомогу до гостросоціального проєкту. Чим завершилися пошуки Саші? Яку страшну таємницю розповість біологічна мати Альони? І чи зустрінуться сестри? Не пропустіть розслідування міжнародного масштабу – дивіться онлайн проєкту Один за всіх 17 сезон 15 випуск від 05.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 28 листопада 2021