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Video: Один за всех: выпуск 15 от 05.12.2021

Последний 15 выпуск Один за всех 05 декабря 2021 расскажет историю 30-летней Алены. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 05.12.2021) смотреть онлайн
Выпуск 15 | 05.12.2021 | Сезон 17

Редакция остросоциального проекта Один за всех 17 сезон в 15 выпуске от 05.12.2021 отреагировала на крик о помощи 30-летней Алены. Около 20 лет назад ей, двум братьям Алексею и Антону, а также младшей сестре Александре пришлось пережить настоящий кошмар. Их биологических родителей лишили права опеки над ними из-за безразличия и небрежного отношения к детям. Местные чиновники буквально спасли их от жестокой смерти, устроив старших Алену, Алексея и Антона в интернат, а младшую Александру – в дом ребенка.

В 15 выпуске проекта Один за всех 2021 Алена поделилась: ее и Антона удочерили и усыновили граждане Америки. Несмотря на расстояние, она постоянно поддерживала связь с оставшимся в Украине Алексеем. А вот о судьбе младшей сестры Александры ей ничего не известно. Самостоятельные поиски не принесли никакого результата, поэтому Алена решила обратиться за помощью к остросоциальному проекту. Чем завершились поиски Саши? Какую страшную тайну расскажет биологическая мать Алены? И встретятся ли сестры? Не пропустите расследование международного масштаба – смотрите онлайн проекта Один за всех 17 сезон 15 выпуск от 05.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 28 ноября 2021

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