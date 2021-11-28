В остросоциальном проекте Один за всех 17 сезон 14 выпуск от 28.11.2021 Оксана Левтерова умоляет вернуть ей сына. Два года назад мама героини Мария Воронцова похитила из специализированной школы 11-летнего Давида, по направлению врача попавшего туда на реабилитацию. У мальчика с детства проблемы со здоровьем: у него увеличены органы, проблема с речью и координацией движений. Из-за генетического заболевания ему просто необходимы правильный уход, любовь и внимание родных. А этого, по мнению Оксаны, бабушка не может дать. В 14 выпуске проекта Один за всех 2021 героиня расскажет: Мария ненавидит Давида и даже считает его уродом. А похитила его только ради денег, которые государство предоставляет семье для содержания Давида.

Мария же категорически не согласна со словами дочери и называет ее лгуньей. Мол, она наоборот спасла Давида из рук жестокой матери, которая чихать хотела на сына. Оксана тратит все свободное время и средства не на опеку мальчика, а на нового любовника, который на 10 лет младше ее. Из-за небрежного отношения к сыну бабушка хочет получить право опеки над ним. Однако добьется ли Мария своего? И кто на самом деле окажется любящей защитницей? Смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 14 выпуск от 28.11.2021 на СТБ.

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