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Video: Один за всех: выпуск 13 от 21.11.2021

Последний 13 выпуск Один за всех 21 ноября 2021 расскажет историю матери, которую выводит из себя дочь из-за Tik Tok. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 21.11.2021) смотреть онлайн
Выпуск 13 | 21.11.2021 | Сезон 17

Вы смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 13 выпуск от 21.11.2021 на сайте телеканала СТБ!

Сегодня эксперты студии постараются рассудить мать и дочь. 46-летняя Любовь Бойко невольно стала звездой популярной социальной сети TikTok. А руку к сомнительной славе матери приложила ее дочь, 14-летняя Ангелина. По словам матери, девушка умышленно выводит ее из себя и провоцирует громкие семейные конфликты. Более того, героиня 13 выпуска проекта Один за всех 2021 выкладывает видеоролики семейных скандалов на собственной странице в TikTok. Женщина убеждена: Ангелина делает это только ради лайков, просмотров и подписок. В то время как сам автор провокационных видеороликов заявляет: таким образом она хочет показать настоящее лицо матери. Что Ангелина имеет в виду? Не пропустите скандальную историю – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 13 выпуск от 21.11.2021 на СТБ.

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