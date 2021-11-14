За помощью в редакцию остросоциального проекта Один за всех 17 сезон 12 выпуск от 14.11.2021 обратилась 39-летняя Надежда Пономаренко. Шесть лет назад женщина нашла убежище в Германии, убегая от мужа-тирана с детьми. Благоверный Надежды Юрий Пономаренко не оставил в покое жену и детей и в течение года активно искал семью. Мужчина даже поехал в Германию, однако не ради примирения. В 12 выпуске проекта Один за всех 2021 Надежда рассказала: Юрий силой забрал у нее двоих детей – Лизу и Даниила. Даже несмотря на то, что сын и дочь искренне хотели остаться с мамой.

Годы судейских разбирательств и конфликтов – Надежде так и не удалось вернуть Лизу и Даниила. Последней каплей для нее стала потрясающая новость от мужа. Юрий сообщил: он отдает дочь на перевоспитание в семью дагестанцев и планирует выдать ее замуж в 13 лет. Надежда умоляет экспертов остросоциального проекта помочь освободить детей из родительского плена! Удастся ли ей это? И как Юрий объяснит свое нежелание возвращать сына и дочь жене? Оставайтесь с нами – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 12 выпуск от 14.11.2021 на СТБ.

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