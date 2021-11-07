Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Один за всех: выпуск 11 от 07.11.2021

Последний 11 выпуск Один за всех 07 ноября 2021 расскажет историю бандита Сергея  по прозвищу Криминал. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 07.11.2021) смотреть онлайн
Выпуск 11 | 07.11.2021 | Сезон 17

Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 17 сезон 11 выпуск от 07.11.2021 – услышьте историю любви школьницы и бандита.

За помощью к экспертам студии обратились Виталий и Наталья Трофимчуки из Ровенской области. Родители 15-летней школьницы Иванки в течение года переживают за ее жизнь. Примерная ученица попала под влияние 27-летнего бандита Сергея  по прозвищу Криминал. Девочка по уши влюбилась во взрослого мужчину и хочет родить от него ребенка! Обеспокоенные родители в 11 выпуске проекта Один за всех 2021 уверены: Иванка для Сергея – очередная кукла, которую он использует и бросит на произвол судьбы. Однако действительно ли Криминал желает зла любимой? Может, у него другие планы на девушку? Все станет ясно после расследования экспертов! Не пропустите подробности – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 11 выпуск от 07.11.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 31 октября 2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить