Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 17 сезон 11 выпуск от 07.11.2021 – услышьте историю любви школьницы и бандита.

За помощью к экспертам студии обратились Виталий и Наталья Трофимчуки из Ровенской области. Родители 15-летней школьницы Иванки в течение года переживают за ее жизнь. Примерная ученица попала под влияние 27-летнего бандита Сергея по прозвищу Криминал. Девочка по уши влюбилась во взрослого мужчину и хочет родить от него ребенка! Обеспокоенные родители в 11 выпуске проекта Один за всех 2021 уверены: Иванка для Сергея – очередная кукла, которую он использует и бросит на произвол судьбы. Однако действительно ли Криминал желает зла любимой? Может, у него другие планы на девушку? Все станет ясно после расследования экспертов! Не пропустите подробности – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 11 выпуск от 07.11.2021 на сайте СТБ.

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