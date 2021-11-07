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Video: Один за всіх: випуск 11 від 07.11.2021

Останній 11 випуск Один за всіх 07 листопада 2021 розповість історію бандита Сергія на прізвисько Кримінал. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 07.11.2021) дивитись онлайн
Выпуск 11 | 07.11.2021 | Сезон 17

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 17 сезон 11 випуск від 07.11.2021 – почуйте історію кохання школярки та бандита.

По допомогу до експертів студії звернулися Віталій і Наталя Трофимчуки з Рівненщини. Батьки 15-річної школярки Іванки протягом року переймаються за її життя. Зразкова учениця потрапила під вплив 27-річного бандита Сергія на прізвисько Кримінал. Дівчинка по вуха закохалася в дорослого чоловіка та хоче народити від нього дитину! Стурбовані батьки в 11 випуску проєкту Один за всіх 2021 впевнені: Іванка для Сергія – чергова лялька, яку він використає та покине напризволяще. Однак чи дійсно Кримінал бажає зла коханій? Можливо, у нього інші плани на дівчину? Усе стане зрозуміло після розслідування експертів! Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 11 випуск від 07.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 31 жовтня 2021

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