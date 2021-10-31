У гостросоціальному проєкті Один за всіх 7 сезон 10 випуск від 31.10.2021 Сергій Костира та кваліфіковані гості студії намагатимуться пролити світло на злочин, який протягом трьох тижнів тримає всю країну в напрузі. На Закарпатті відбулося звірське вбивство 10-річної Майї. П’яний вітчим Сергій Давидов вчинив скандал і жорстоко побив падчерку. Чоловік бив дівчинку кулаками по обличчю, ременем і залізною палицею з цвяхами по тілу… Таку кількість звірячих побоїв серце Майї не витримало та зупинилося.

У 10 випуску проєкту Один за всіх 2021 стало відомо: поліція затримала Сергія. Сам злочинець не заперечує своєї провини та готовий понести покарання. Однак небайдужим місцевим жителям цього мало! Вони переконані: до смерті дівчинки причетна і її матір Наталя Давидова. У ту злощасну ніч жінка була присутня в будинку, де відбувалися тортури. Мати ніяк не відреагувала на побиття донечки, не надала їй першу допомогу та спокійно пішла спати. Шок! Чому жінка так байдуже поставилася до долі Майї? Правда вас вразить.

Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 7 сезон 10 випуск від 31.10.2021 на СТБ – дізнайтеся, чи сяде за ґрати Наталя разом із Сергієм.

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