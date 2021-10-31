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Video: Один за всех: выпуск 10 от 31.10.2021

Последний 10 выпуск Один за всех 31 октября 2021 расскажет историю мужчины, который убил 10-летнюю девочку. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 31.10.2021) смотреть онлайн
Выпуск 10 | 31.10.2021 | Сезон 17

В остросоциальном проекте Один за всех 7 сезон 10 выпуск от 31.10.2021 Сергей Костыра и квалифицированные гости студии постараются пролить свет на преступление, которое в течение трех недель держит всю страну в напряжении. В Закарпатье произошло зверское убийство 10-летней Майи. Пьяный отчим Сергей Давыдов устроил скандал и жестоко избил падчерицу. Мужчина бил девочку кулаками по лицу, ремнем и железной палкой с гвоздями по телу… Такое количество зверских побоев сердце Майи не выдержало и остановилось.

В 10 выпуске проекта Один за всех 2021 год стало известно: полиция задержала Сергея. Сам преступник не отрицает своей вины и готов понести наказание. Однако небезразличным местным жителям этого мало! Они уверены: к смерти девочки причастна и ее мать Наталья Давыдова. В ту злосчастную ночь женщина присутствовала в доме, где происходили пытки. Мать никак не отреагировала на избиение дочери, не предоставила ей первую помощь и спокойно пошла спать. Шок! Почему женщина так безразлично отнеслась к судьбе Майи? Правда вас поразит.

Смотрите онлайн проект Один из всех 7 сезон 10 выпуск от 31.10.2021 на СТБ – узнайте, сядет ли за решетку Наталья вместе с Сергеем.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 24 октября 2021

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