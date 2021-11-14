По допомогу до редакції гостросоціального проєкту Один за всіх 17 сезон 12 випуск від 14.11.2021 звернулася 39-річна Надія Пономаренко. Шість років тому жінка знайшла притулок у Німеччині, тікаючи від чоловіка-тирана з дітьми. Благовірний Надії Юрій Пономаренко не дав спокій дружині та дітям і протягом року активно шукав сім’ю. Чоловік навіть поїхав до Німеччини, проте не задля примирення. У 12 випуску проєкту Один за всіх 2021 Надія розповіла: Юрій силою забрав у неї двох дітей – Лізу та Данила. Навіть попри те, що син і донька щиро хотіли залишитись із мамою…

Роки суддівських розбирань і конфліктів – Надії так і не вдалося повернути Лізу та Данила. Останньою краплею для неї стала приголомшлива новина від чоловіка. Юрій повідомив: він віддає доньку на перевиховання до сім’ї дагестанців і планує видати її заміж у 13 років. Надія благає експертів гостросоціального проєкту допомогти звільнити дітей із батьківського полону! Чи вдасться їй це? І як Юрій пояснить своє небажання повертати сина та доньку дружині? Залишайтеся з нами – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 12 випуск від 14.11.2021 на СТБ.

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