Ви дивитеся онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 13 випуск від 21.11.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогодні експерти студії намагатимуться розсудити матір і доньку. 46-річна Любов Бойко мимоволі стала зіркою популярної соціальної мережі TikTok. А руку до сумнівної слави матері доклала її доньки, 14-річна Ангеліна. За словами матері, дівчина навмисне виводить її з себе та провокує гучні сімейні конфлікти. Ба більше, героїня 13 випуску проєкту Один за всіх 2021 викладає відеоролики сімейних скандалів на власній сторінці у TikTok. Жінка переконана: Ангеліна робить це тільки заради лайків, переглядів і підписок. Тоді як сама авторка провокативних відеороликів заявляє: у такий спосіб вона хоче показати справжнє обличчя матері. Що Ангеліна має на увазі? Не пропустіть скандальну історію – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 13 випуск від 21.11.2021 на СТБ.

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