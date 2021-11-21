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Video: Один за всіх: випуск 13 від 21.11.2021

Останній 13 випуск Один за всіх 21 листопада 2021 розповість історію матері, яку виводить із себе донька через Tik Tok. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 21.11.2021) дивитись онлайн
Выпуск 13 | 21.11.2021 | Сезон 17

Ви дивитеся онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 13 випуск від 21.11.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогодні експерти студії намагатимуться розсудити матір і доньку. 46-річна Любов Бойко мимоволі стала зіркою популярної соціальної мережі TikTok. А руку до сумнівної слави матері доклала її доньки, 14-річна Ангеліна. За словами матері, дівчина навмисне виводить її з себе та провокує гучні сімейні конфлікти. Ба більше, героїня 13 випуску проєкту Один за всіх 2021 викладає відеоролики сімейних скандалів на власній сторінці у TikTok. Жінка переконана: Ангеліна робить це тільки заради лайків, переглядів і підписок. Тоді як сама авторка провокативних відеороликів заявляє: у такий спосіб вона хоче показати справжнє обличчя матері. Що Ангеліна має на увазі? Не пропустіть скандальну історію – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 13 випуск від 21.11.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 14 листопада 2021

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