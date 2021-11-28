У гостросоціальному проєкті Один за всіх 17 сезон 14 випуск від 28.11.2021 Оксана Левтерова благає повернути їй сина. Два роки тому мама героїні Марія Воронцова викрала зі спеціалізованої школи 11-річного Давида, який за направленням лікаря потрапив туди на реабілітацію. Хлопчик із дитинства має проблеми зі здоров’ям: у нього збільшені органи, проблема з мовленням і координацією рухів. Через генетичне захворювання йому просто необхідні правильний догляд, любов та увага від рідних. А цього, на думку Оксани, бабуся дати не може. У 14 випуску проєкту Один за всіх 2021 героїня розповість: Марія ненавидить Давида та навіть вважає його виродком. А викрала його тільки заради грошей, які держава надає сім’ї для утримання Давида.

Марія ж категорично не погоджується зі словами доньки та називає її брехухою. Мовляв, вона навпаки врятувала Давида з рук жорстокої матері, яка чхати хотіла на сина. Оксана витрачає увесь вільний час і кошти не на опіку хлопчика, а на нового коханця, який на 10 років від неї молодший. Через недбале ставлення до сина бабуся хоче отримати право опіки над ним. Проте чи доб’ється Марія свого? І хто насправді виявиться люблячою захисницею? Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 14 випуск від 28.11.2021 на СТБ.

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