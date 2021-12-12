В проекте Один за всех 17 сезон 16 выпуск от 12.12.2021 Лариса и Петр стремятся лишить свою невестку Валентину материнских прав на 8-летнюю Алину и 7-летнюю Богдану. На Крещение женщина решила развлечься с любовником и на два дня покинула дочерей на произвол судьбы. Голодных и замерзших детей обнаружили неравнодушные односельчане, которые сразу вызвали правоохранителей. Спасенных сестричек впоследствии передали Ларисе и Петру – бабушке и дедушке со стороны отца.

В 16 выпуске проекта Один за всех 2021 пара сообщила: в течение года они пытаются забрать внучек под свою опеку. Поводом для этого стала не только ситуация, которая произошла на Крещение. Алина и Богдана рассказали родным подробности непростого детства. Оказалось, что любовники матери совершали над ними поругание…

Почему службы по делам детей до сих пор не лишили Валентину материнских прав? Как женщина комментирует подобные обвинения? И действительно ли бабушка и дедушка стремятся спасти внучек от невестки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 16 выпуск от 12.12.2021 на СТБ.

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