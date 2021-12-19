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Video: Один за всех: выпуск 17 от 19.12.2021

Последний 17 выпуск Один за всех 19 декабря 2021 расскажет историю двух детей, которых мать бросила мерзнуть в заброшенном здании. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 19.12.2021) смотреть онлайн
Выпуск 17 | 19.12.2021 | Сезон 17

Вы смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 17 выпуск от 19.12.2021 на сайте телеканала СТБ!

Сегодняшняя история шокирует и доводит до слез. 5-летнюю Ульяну и 6-месячную Дарью неравнодушные люди нашли в заброшенном здании. В течение пяти часов девочки находились на морозе среди кучи мусора и использованных шприцев. К счастью, детей вовремя заметили и передали на обследование в местную больницу.

В 17 выпуске проекта Один за всех 2021 полицейские отыскали мать девушек, которая покинула их на произвол судьбы. Ею оказалась 20-летняя Юлия Кривенко. Свекровь горе-матери Наталья Стаховская поражена поступком невестки и требует, чтобы ее строго наказали за издевательство над детьми. С этим не согласен сын Натальи и муж Юлии Антон. Мол, в том, что произошло, виноваты только дети. По его словам, старшая дочь, взяв на руки грудную сестренку, убежала от мачехи.

Как Юлия объяснит то, что произошло с Ульяной и Дарьей? И что приходится переживать девочкам каждый день рядом с родителями? Не пропустите – смотрите онлайн Один за всех 17 сезон 17 выпуск от 19.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 12 декабря 2021

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