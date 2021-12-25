Уже в это воскресенье, 26 декабря, в 21:00 в эфир СТБ выйдет последний ― 18 выпуск 17 сезона «Один за всіх». В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в скандальной истории. 26-летняя Любовь каждый день слышит угрозы от мужа-тирана. Из-за него с двумя детьми она сбежала за 300 км от дома, но экс-возлюбленный ее нашел и теперь угрожает расправой. На самом ли деле все так, как говорит Любовь? И что скрывают супруги?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 18: чем окончится последнее расследование сезона? 26 декабря 2021 на телеканале СТБ выйдет 18 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 18 выпуска Один за всех 17 сезон от 26.12.2021 смотрите на СТБ

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 17: кто ответит за преступление в отношении детей?

На проект «Один за всіх» за помощью обратилась Любовь из Донецкой области. Девушка уже долгое время терпит насилие со стороны своего мужа Богдана. Она боится за детей и хочет спасти их от мужчины. Любовь уверяет, что у сына и дочери уже заметны психологические травмы от агрессивного поведения отца.

Но вот Богдан уверяет, что девушка далеко не такая святая, какой хочет казаться.

Какие грязные дела ведут вместе супруги? Неужели мужчина силой заставляет Любовь заниматься нелегальной работой? И с кем из родителей дети ощутят себя в безопасности?

Не пропустите 18 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.