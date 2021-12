Уже цієї неділі, 26 грудня, о 21:00 в ефір СТБ вийде останній ― 18 випуск 17 сезону «Один за всіх». У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в скандальній історії. 26-річна Любов щодня чує погрози від чоловіка-тирана. Через нього з двома дітьми вона втекла за 300 км від дому, проте екскоханий її знайшов і тепер погрожує розправою. Чи насправді все так, як каже Любов? І що приховує подружжя?

На проєкт «Один за всіх» по допомогу звернулася Любов з Донецької області. Дівчина тривалий час терпить насильство з боку свого чоловіка Богдана. Вона боїться за дітей і хоче врятувати їх від чоловіка. Любов запевняє, що в сина і доньки вже помітні психологічні травми від агресивної поведінки батька.

Проте Богдан запевняє, що дівчина далеко не така свята, якою хоче здаватися.

Які брудні справи веде разом подружжя? Невже чоловік силою змушує Любов займатися нелегальною роботою? І з ким із батьків діти відчують себе в безпеці?

Не пропустіть 18 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

