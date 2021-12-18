В воскресенье, 19 декабря, в 21:00 в эфир СТБ выйдет 17 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в шокирующей истории. 5-летнюю Ульянку и ее сестру 7-месячную Даринку нашли на заброшенной стройке среди кучи мусора и использованных шприцев. Где в этот момент была их мать? И почему она так жестоко обошлась с детьми?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 17: спасут ли детей от горе-матери? 19 декабря 2021 на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 17 выпуска Один за всех 17 сезон от 19.12.2021 смотрите на СТБ

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Фотографии, на которых 5-летняя Ульянка из Павлограда в мороз пытается своими ручками согреть 7-месячную Дашу, ошеломили всю страну! Около 5 часов напуганные девочки просидели в заброшенном здании, среди груд хлама и использованных шприцев, пока их чудом не спас случайный прохожий!

Почему мать их там оставила? Какие еще ужасы перенесли дети рядом с ней? И кто понесет наказание за издевательство над девочками?

Не пропустите 17 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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