У неділю, 19 грудня, о 21:00 в ефір СТБ вийде 17 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в приголомшливій історії. 5-річну Улянку та її сестру 7-місячну Даринку знайшли на покинутому будівництві серед купи сміття й використаних шприців. Де в цей момент була їхня мати? І чому вона так жорстоко повелася з дітьми?

Фотографії, на яких 5-річна Улянка з Павлограда в мороз намагається своїми рученятами зігріти 7-місячну Дашу, приголомшили всю країну! 5 годин налякані дівчатка просиділи в покинутій будівлі, серед куп непотребу і використаних шприців, поки їх дивом не врятував випадковий перехожий!

Чому мати їх там залишила? Які ще жахи пережили діти поряд із нею? І хто понесе покарання за знущання над дівчатками?

