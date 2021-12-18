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«Один за всіх»-17 випуск 17: чи врятують дітей від горе-матері?

18.12.2021

У неділю, 19 грудня, о 21:00 в ефір СТБ вийде 17 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в приголомшливій історії. 5-річну Улянку та її сестру 7-місячну Даринку знайшли на покинутому будівництві серед купи сміття й використаних шприців. Де в цей момент була їхня мати? І чому вона так жорстоко повелася з дітьми?

Video: «Один за всіх»-17 випуск 17: чи врятують дітей від горе-матері?

19 грудня 2021 на телеканалі СТБ вийде 17 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 17 випуску Один за всіх 17 сезон від 19.12.2021 дивіться на СТБ

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Фотографії, на яких 5-річна Улянка з Павлограда в мороз намагається своїми рученятами зігріти 7-місячну Дашу, приголомшили всю країну! 5 годин налякані дівчатка просиділи в покинутій будівлі, серед куп непотребу і використаних шприців, поки їх дивом не врятував випадковий перехожий!

Чому мати їх там залишила? Які ще жахи пережили діти поряд із нею? І хто понесе покарання за знущання над дівчатками?

Не пропустіть 17 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

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