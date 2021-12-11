В воскресенье, 12 декабря, в 21:00 в эфир СТБ выйдет 16 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в шокирующей истории. Бабушка и дедушка не хотят отдавать внучек их родителям. Они утверждают, что мама и папа воспитывают девочек в ужасающих условиях. Какие подробности они раскрыли? Читайте далее.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 16: останутся ли внучки с бабушкой и дедушкой? 12 декабря 2021 на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 16 выпуска Один за всех 17 сезон от 12.12.2021 смотрите на СТБ

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Родные бабушка и дедушка 8-летней Алинки и 6-летней Богданки обратились за помощью на проект «Один за всіх»-17. Они хотят лишить родительских прав маму и папу своих внучек и забрать детей себе. По словам малышек, родители их ужасно избивали, оставляли одних на несколько дней в холодном доме и даже… привлекали к сексуальным оргиям.

Почему соцслужбы и полиция не могут помочь Алинке и Богданке и оставляют за родителями право вернуть детей?

Не пропустите 16 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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