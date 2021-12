У неділю, 12 грудня, о 21:00 в ефір СТБ вийде 16 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в приголомшливій історії. Бабуся і дідусь не хочуть віддавати онучок їхнім батькам. Вони стверджують, що мама і тато виховують дівчаток у жахливих умовах. Які подробиці вони розкрили? Читайте далі.

Рідні бабуся і дідусь 8-річної Алінки та 6-річної Богданки звернулися по допомогу на проєкт «Один за всіх»-17. Вони хочуть позбавити батьківських прав маму і тата своїх онучок і забрати дітей собі. За словами дівчаток, батьки їх жахливо били, залишали самих на кілька днів у холодному будинку і навіть… залучали до сексуальних оргій.

Чому соцслужби і поліція не можуть допомогти Алінці та Богданці і залишають за батьками право повернути дітей?

