В воскресенье, 28 ноября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 14 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в запутанной истории. Больного Давида украла у матери… его собственная бабушка. Зачем женщина сделала это? И почему на самом деле она не пускает внука к своей дочери?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 14: зачем бабушка украла своего внука? 28 ноября 2021 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 14 выпуска Один за всех 17 сезон от 28.11.2021 смотрите на СТБ

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 13: за что дочь жестоко мстит своей матери?

42-летняя Оксана Левтерова с Житомирщины обратилась на проект «Один за всіх»-17, чтобы вернуть своего 11-летнего сына Давида. Два года назад родная мать женщины забрала внука из специализированной школы и с тех пор не отдает его. У Давида с рождения редкое заболевание, и Оксана уверена, что бабушка не справится с его лечением. Но сама 63-летняя Мария называет обвинения дочери ложью и утверждает, что она, наоборот, спасает мальчика.

На чьей же стороне правда? И с кем останется Давид?

Не пропустите 14 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.