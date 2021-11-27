«Один за всіх»-17 выпуск 14: зачем бабушка украла своего внука?
В воскресенье, 28 ноября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 14 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в запутанной истории. Больного Давида украла у матери… его собственная бабушка. Зачем женщина сделала это? И почему на самом деле она не пускает внука к своей дочери?
Video: «Один за всіх»-17 выпуск 14: зачем бабушка украла своего внука?
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42-летняя Оксана Левтерова с Житомирщины обратилась на проект «Один за всіх»-17, чтобы вернуть своего 11-летнего сына Давида. Два года назад родная мать женщины забрала внука из специализированной школы и с тех пор не отдает его. У Давида с рождения редкое заболевание, и Оксана уверена, что бабушка не справится с его лечением. Но сама 63-летняя Мария называет обвинения дочери ложью и утверждает, что она, наоборот, спасает мальчика.
На чьей же стороне правда? И с кем останется Давид?
Не пропустите 14 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!