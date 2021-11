У неділю, 28 листопада, о 21:00 в ефір СТБ вийде приголомшливий 14 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в заплутаній історії. Хворого Давида вкрала у матері… його власна бабуся. Навіщо жінка зробила це? І чому вона насправді не пускає онука до своєї доньки?

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 13: за що дочка жорстоко мститься своїй матері?

42-річна Оксана Левтерова з Житомирщини звернулася на проєкт «Один за всіх»-17, щоб повернути свого 11-річного сина Давида. Два роки тому рідна мати жінки забрала онука зі спеціалізованої школи і відтоді не віддає його. У Давида від народження рідкісне захворювання, і Оксана впевнена, що бабуся не впорається з його лікуванням. Однак сама 63-річна Марія називає звинувачення доньки брехнею і стверджує, що вона, навпаки, рятує хлопчика.

На чиєму боці правда? І з ким залишиться Давид?

Не пропустіть 14 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.