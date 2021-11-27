У неділю, 28 листопада, о 21:00 в ефір СТБ вийде приголомшливий 14 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в заплутаній історії. Хворого Давида вкрала у матері… його власна бабуся. Навіщо жінка зробила це? І чому вона насправді не пускає онука до своєї доньки?

Video: «Один за всіх»-17 випуск 14: навіщо бабуся вкрала свого онука? 28 листопада 2021 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 14 випуску Один за всіх 17 сезон від 28.11.2021 дивіться на СТБ

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42-річна Оксана Левтерова з Житомирщини звернулася на проєкт «Один за всіх»-17, щоб повернути свого 11-річного сина Давида. Два роки тому рідна мати жінки забрала онука зі спеціалізованої школи і відтоді не віддає його. У Давида від народження рідкісне захворювання, і Оксана впевнена, що бабуся не впорається з його лікуванням. Однак сама 63-річна Марія називає звинувачення доньки брехнею і стверджує, що вона, навпаки, рятує хлопчика.

На чиєму боці правда? І з ким залишиться Давид?

Не пропустіть 14 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

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