21 ноября в 21:00 на СТБ выйдет скандальный 13 выпуск проекта «Один за всіх»-17. 14-летняя Ангелина сделала свою маму звездой интернета. Каждый день девочка снимает на камеру семейные ссоры между ними, а после публикует эти видео во всемирной сети. Зачем она это делает? И что на самом деле происходит в этой семье?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 13: что скрывает юная блогерша? 21 ноября 2021 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 13 выпуска Один за всех 17 сезон от 21.11.2021 смотрите на СТБ

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46-летняя Любовь Бойко стала звездой тиктока не по своей воле. Видео ее ссор с дочерью набрали уже миллион просмотров и тысячу комментариев в социальной сети. Женщину стали узнавать на улице и показывать на нее пальцами. Почему Ангелина позорит мать? К чему она хочет привлечь внимание своими видео? И неужели девочка в опасности? Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всіх».

Смотрите 13 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 21 ноября, в 21:00 на телеканале СТБ.

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