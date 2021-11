21 листопада о 21:00 на СТБ вийде скандальний 13 випуск проєкту «Один за всіх»-17. 14-річна Ангеліна зробила свою маму зіркою інтернету. Щодня дівчинка знімає на камеру сімейні сварки між ними, а потім публікує ці відео у всесвітній мережі. Для чого вона це робить? І що насправді відбувається в цій сім’ї?

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 12: хто насправді заслуговує виховувати дітей?

46-річна Любов Бойко стала зіркою тіктоку не з власної волі. Відео її сварок з дочкою набрали вже мільйон переглядів і тисячу коментарів у соціальній мережі. Жінку почали впізнавати на вулиці і показувати на неї пальцями. Чому Ангеліна ганьбить матір? До чого вона хоче привернути увагу своїми відео? І невже дівчинка в небезпеці? Розбиратимуться ведучий Сергій Костира та експерти в студії «Один за всіх».

Дивіться 13 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 21 листопада, о 21:00 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.