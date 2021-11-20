21 листопада о 21:00 на СТБ вийде скандальний 13 випуск проєкту «Один за всіх»-17. 14-річна Ангеліна зробила свою маму зіркою інтернету. Щодня дівчинка знімає на камеру сімейні сварки між ними, а потім публікує ці відео у всесвітній мережі. Для чого вона це робить? І що насправді відбувається в цій сім’ї?

Video: «Один за всіх»-17 випуск 13: що приховує юна блогерка? 21 листопада 2021 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 13 випуску Один за всіх 17 сезон від 21.11.2021 дивіться на СТБ

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46-річна Любов Бойко стала зіркою тіктоку не з власної волі. Відео її сварок з дочкою набрали вже мільйон переглядів і тисячу коментарів у соціальній мережі. Жінку почали впізнавати на вулиці і показувати на неї пальцями. Чому Ангеліна ганьбить матір? До чого вона хоче привернути увагу своїми відео? І невже дівчинка в небезпеці? Розбиратимуться ведучий Сергій Костира та експерти в студії «Один за всіх».

Дивіться 13 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 21 листопада, о 21:00 на телеканалі СТБ.

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