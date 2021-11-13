В воскресенье, 14 ноября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет судьбоносный 12 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в запутанной истории. 39-летняя Надежда умоляет помочь ей вырвать детей из рук бывшего мужа-тирана. Какие неожиданные подробности из жизни женщины откроются в ходе разбирательств?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 12: что скрывает мать двоих детей? 14 ноября 2021 на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 12 выпуска Один за всех 17 сезон от 14.11.2021 смотрите на СТБ

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Редакция проекта «Один за всіх»-17 получила письмо от 39-летней Надежды. В своем видеообращении она просит помочь ей вернуть детей ― сына Данила и дочку Лизу. Их у нее отобрал бывший муж. 6 лет назад женщина сбежала от него в Германию, но расстояние не стало помехой мужчине.

По словам Надежды, экс-супруг подкупил судей и адвокатов, чтобы отобрать у нее детей. Последняя ее надежда ― проект «Один за всіх». Но возможно ли то, что женщину интересует совсем не спасение детей, а собственная выгода? И неужели Данил и Лиза в опасности?

Не пропустите 12 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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