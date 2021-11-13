«Один за всіх»-17 выпуск 12: что скрывает мать двоих детей?
В воскресенье, 14 ноября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет судьбоносный 12 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты и ведущий Сергей Костыра, чтобы разобраться в запутанной истории. 39-летняя Надежда умоляет помочь ей вырвать детей из рук бывшего мужа-тирана. Какие неожиданные подробности из жизни женщины откроются в ходе разбирательств?
Video: «Один за всіх»-17 выпуск 12: что скрывает мать двоих детей?
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Редакция проекта «Один за всіх»-17 получила письмо от 39-летней Надежды. В своем видеообращении она просит помочь ей вернуть детей ― сына Данила и дочку Лизу. Их у нее отобрал бывший муж. 6 лет назад женщина сбежала от него в Германию, но расстояние не стало помехой мужчине.
По словам Надежды, экс-супруг подкупил судей и адвокатов, чтобы отобрать у нее детей. Последняя ее надежда ― проект «Один за всіх». Но возможно ли то, что женщину интересует совсем не спасение детей, а собственная выгода? И неужели Данил и Лиза в опасности?
Не пропустите 12 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!