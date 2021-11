У неділю, 14 листопада, о 21:00 в ефір СТБ вийде доленосний 12 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в заплутаній історії. 39-річна Надія благає допомогти їй вирвати дітей із рук колишнього чоловіка-тирана. Які несподівані подробиці з життя жінки відкриються в ході розслідування?

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 11: чим завершиться історія кохання школярки і бандита?

Редакція проєкту «Один за всіх»-17 отримала листа від 39-річної Надії. У своєму відеозверненні вона просить допомогти їй повернути дітей ― сина Данила та доньку Лізу. Їх у неї відібрав колишній чоловік. 6 років тому жінка втекла від нього до Німеччини, але відстань не стала на заваді чоловікові.

За словами Надії, ексчоловік підкупив суддів та адвокатів, щоб відібрати в неї дітей. Остання її надія ― проєкт «Один за всіх». Та чи можливо те, що жінку цікавить зовсім не порятунок дітей, а власний зиск? І невже Данило та Ліза в небезпеці?

Не пропустіть 12 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.