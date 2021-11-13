У неділю, 14 листопада, о 21:00 в ефір СТБ вийде доленосний 12 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти і ведучий Сергій Костира, щоб розібратися в заплутаній історії. 39-річна Надія благає допомогти їй вирвати дітей із рук колишнього чоловіка-тирана. Які несподівані подробиці з життя жінки відкриються в ході розслідування?

Video: «Один за всіх»-17 випуск 12: що приховує мати двох дітей? 14 листопада 2021 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 12 випуску Один за всіх 17 сезон від 14.11.2021 дивіться на СТБ

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Редакція проєкту «Один за всіх»-17 отримала листа від 39-річної Надії. У своєму відеозверненні вона просить допомогти їй повернути дітей ― сина Данила та доньку Лізу. Їх у неї відібрав колишній чоловік. 6 років тому жінка втекла від нього до Німеччини, але відстань не стала на заваді чоловікові.

За словами Надії, ексчоловік підкупив суддів та адвокатів, щоб відібрати в неї дітей. Остання її надія ― проєкт «Один за всіх». Та чи можливо те, що жінку цікавить зовсім не порятунок дітей, а власний зиск? І невже Данило та Ліза в небезпеці?

Не пропустіть 12 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

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