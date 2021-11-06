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«Один за всіх»-17 выпуск 11: почему 15-летняя девушка сбежала из дому?

06.11.2021

7 ноября в 21:00 на СТБ выйдет скандальный 11 выпуск проекта «Один за всіх»-17. 15-летняя Иванна пошла против своей семьи и сбежала из дому с 27-летним Сергеем. Родители уверены, что именно он настроил дочь против них. Почему же на самом деле девушка состоит в отношениях с мужчиной, старшим ее на 12 лет: по любви или из страха?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 11: почему 15-летняя девушка сбежала из дому?

7 ноября 2021 на телеканале СТБ выйдет 11 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 11 выпуска Один за всех 17 сезон от 07.11.2021 смотрите на СТБ

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Уже год родители ищут 15-летнюю Иванну по всему Ровненскому району, чтобы вернуть домой. Девушка сбежала со своим 27-летним парнем Сергеем и отказалась от семьи. Почему Иванна не хочет возвращаться домой? Неужели Сергей удерживает ее силой? И что скрывает сам мужчина? Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всіх». 

Смотрите 11 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 7 ноября, в 21:00 на телеканале СТБ.

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