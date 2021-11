7 листопада о 21:00 на СТБ вийде скандальний 11 випуск проєкту «Один за всіх»-17. 15-річна Іванна пішла проти своєї родини і втекла з дому з 27-річним Сергієм. Батьки впевнені, що саме він налаштував доньку проти них. Чому ж насправді дівчина перебуває в стосунках із чоловіком, старшим за неї на 12 років: через кохання чи страх?

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 10: чи причетна до вбивства Маї рідна мати?

Уже рік батьки шукають 15-річну Іванну по всьому Рівненському району, щоб повернути додому. Дівчина втекла зі своїм 27-річним хлопцем Сергієм і відмовилася від родини. Чому Іванна не хоче повертатися додому? Невже Сергій утримує її силою? І що приховує сам чоловік? Розбиратимуться ведучий Сергій Костира та експерти в студії «Один за всіх».

Дивіться 11 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 7 листопада, о 21:00 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.