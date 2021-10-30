«Один за всіх»-17 выпуск 10: мог ли кто-то спасти девочку от жестокого отчима?
В воскресенье, 31 октября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 10 выпуск проекта «Один за всіх»-17. На Закарпатье отчим избил свою 10-летнюю падчерицу до смерти. Почему ей никто не помог и где в этот момент была родная мать девочки ― разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты программы «Один за всіх».
Video: «Один за всіх»-17 выпуск 10: мог ли кто-то спасти девочку от жестокого отчима?
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Историей 10 выпуска проекта «Один за всіх»-17 стал резонансный случай на Закарпатье, который вся страна обсуждает уже четвертую неделю. Отчим в пьяном состоянии весь вечер избивал 10-летнюю Майю, после чего спокойно пошел спать. Девочка плакала и просила о помощи, но не получила ее. От страшных побоев Майя умерла на утро.
Мог ли ее кто-то спасти? Причастна ли к убийству девочки родная мать? И неужели Майя была не единственным ребенком, пострадавшим от безжалостного отчима?
Не пропустите 10 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!