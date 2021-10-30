В воскресенье, 31 октября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет шокирующий 10 выпуск проекта «Один за всіх»-17. На Закарпатье отчим избил свою 10-летнюю падчерицу до смерти. Почему ей никто не помог и где в этот момент была родная мать девочки ― разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты программы «Один за всіх».

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 10: мог ли кто-то спасти девочку от жестокого отчима? 31 октября 2021 на телеканале СТБ выйдет 10 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 10 выпуска Один за всех 17 сезон от 31.10.2021 смотрите на СТБ

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Историей 10 выпуска проекта «Один за всіх»-17 стал резонансный случай на Закарпатье, который вся страна обсуждает уже четвертую неделю. Отчим в пьяном состоянии весь вечер избивал 10-летнюю Майю, после чего спокойно пошел спать. Девочка плакала и просила о помощи, но не получила ее. От страшных побоев Майя умерла на утро.

Мог ли ее кто-то спасти? Причастна ли к убийству девочки родная мать? И неужели Майя была не единственным ребенком, пострадавшим от безжалостного отчима?

Не пропустите 10 выпуск проекта «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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