У неділю, 31 жовтня, о 21:00 в ефір СТБ вийде приголомшливий 10-й випуск проєкту «Один за всіх»-17. На Закарпатті вітчим побив свою 10-річну падчерку до смерті. Чому їй ніхто не допоміг і де в цей момент була рідна мати дівчинки ― розбиратимуться ведучий Сергій Костира та експерти програми «Один за всіх».

Video: «Один за всіх»-17 випуск 10: чи міг хтось урятувати дівчинку від жорстокого вітчима? 31 жовтня 2021 на телеканалі СТБ вийде 10 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 10 випуску Один за всіх 17 сезон від 31.10.2021 дивіться на СТБ

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Історією 10 випуску проєкту «Один за всіх»-17 став резонансний випадок на Закарпатті, який вся країна обговорює вже четвертий тиждень. Вітчим у п’яному стані весь вечір бив 10-річну Маю, після чого спокійно пішов спати. Дівчинка плакала і благала про допомогу, але не отримала її. Від страшних побоїв Мая померла на ранок.

Чи міг її хтось урятувати? Чи причетна до вбивства дівчинки рідна мати? І невже Мая була не єдиною дитиною, яка постраждала від безжального вітчима?

Не пропустіть 10 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

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