У неділю, 31 жовтня, о 21:00 в ефір СТБ вийде приголомшливий 10-й випуск проєкту «Один за всіх»-17. На Закарпатті вітчим побив свою 10-річну падчерку до смерті. Чому їй ніхто не допоміг і де в цей момент була рідна мати дівчинки ― розбиратимуться ведучий Сергій Костира та експерти програми «Один за всіх».

Історією 10 випуску проєкту «Один за всіх»-17 став резонансний випадок на Закарпатті, який вся країна обговорює вже четвертий тиждень. Вітчим у п’яному стані весь вечір бив 10-річну Маю, після чого спокійно пішов спати. Дівчинка плакала і благала про допомогу, але не отримала її. Від страшних побоїв Мая померла на ранок.

Чи міг її хтось урятувати? Чи причетна до вбивства дівчинки рідна мати? І невже Мая була не єдиною дитиною, яка постраждала від безжального вітчима?

Не пропустіть 10 випуск проєкту «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

