В воскресенье, 24 октября, в 21:00 в эфир СТБ выйдет 9 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты, чтобы разобраться в шокирующей истории. 15-летняя школьница утверждает, что ее изнасиловал… родной брат! Какие детали преступления выяснятся в ходе разбирательств?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 9: было ли изнасилование братом родной сестры? 24 октября 2021 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 9 выпуска Один за всех 17 сезон от 24.10.2021 смотрите на СТБ

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Стелла Микитенко из Киевской области уже месяц находится в глубоком потрясении. 15-летняя крестница женщины призналась, что ее изнасиловал родной брат Дмитрий. После этого девочку забрали в реабилитационный центр, а 27-летний парень… остался на свободе! Почему родные девочки не верят ее обвинениям? Возможно ли то, что она была не единственной жертвой Дмитрия? И неужели прямо в студии проекта произойдет задержание? Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты «Один за всіх».

Не пропустите 9 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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