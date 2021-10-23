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«Один за всіх»-17 випуск 9: чи було зґвалтування братом рідної сестри?

23.10.2021

У неділю, 24 жовтня, о 21:00 в ефір СТБ вийде 9 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти, щоб розібратися в приголомшливій історії. 15-річна школярка стверджує, що її зґвалтував… рідний брат! Які деталі злочину з’ясуються в ході розглядів?

Video: «Один за всіх»-17 випуск 9: чи було зґвалтування братом рідної сестри?

24 жовтня 2021 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск 17 сезону проєкту Один за всіх. Анонс 9 випуску Один за всіх 17 сезон від 24.10.2021 дивіться на СТБ

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Стелла Микитенко з Київщини вже місяць перебуває в глибокому потрясінні! 15-річна похресниця жінки зізналася, що її зґвалтував рідний брат Дмитро. Після цього дівчинку забрали до реабілітаційного центру, а 27-річний хлопець… залишився на свободі! Чому рідні дівчинки не вірять її звинуваченням? Чи можливо те, що вона була не єдиною жертвою Дмитра? І невже просто в студії проєкту відбудеться затримання? Розбиратися будуть ведучий Сергій Костира і експерти «Один за всіх».

Не пропустіть 9 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

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