У неділю, 24 жовтня, о 21:00 в ефір СТБ вийде 9 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти, щоб розібратися в приголомшливій історії. 15-річна школярка стверджує, що її зґвалтував… рідний брат! Які деталі злочину з’ясуються в ході розглядів?

Стелла Микитенко з Київщини вже місяць перебуває в глибокому потрясінні! 15-річна похресниця жінки зізналася, що її зґвалтував рідний брат Дмитро. Після цього дівчинку забрали до реабілітаційного центру, а 27-річний хлопець… залишився на свободі! Чому рідні дівчинки не вірять її звинуваченням? Чи можливо те, що вона була не єдиною жертвою Дмитра? І невже просто в студії проєкту відбудеться затримання? Розбиратися будуть ведучий Сергій Костира і експерти «Один за всіх».

Не пропустіть 9 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!

