В воскресенье, 17 октября, в 21:00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск проекта «Один за всіх»-17. Журналисты проведут самые масштабные поиски сезона, пытаясь разыскать пропавшую 6 лет назад сестру героини. Как пройдет встреча двух сестер? И почему пропавшая сменила имя и утверждает, что ей угрожает опасность?

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 8: Удастся ли спасти многодетную мать из плена собственного мужа 17 октября 2021 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 8 выпуска Один за всех 17 сезон от 17.10.2021 смотрите на СТБ

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Экспертам и ведущему «Один за всіх» придется спасать многодетную мать из плена собственного мужа! На проект обратилась 33-летняя Дарья Мельник с просьбой найти ее сестру, 35-летнюю Валентину. Шесть лет назад она ушла из дома и пропала, оставив своих троих детей. Никто из семьи не мог ее найти… Журналистам «Один за всіх» во время расследования так же было сложно найти Валентину, пока на почту не пришло письмо с просьбой о помощи от женщины, которая по описанию очень похожа на сестру Дарьи.

Смотрите 8 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 17 октября, в 21:00 на телеканале СТБ.

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