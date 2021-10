У неділю, 17 жовтня, о 21:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск проєкту «Один за всіх»-17. Журналісти проведуть наймасштабніші пошуки сезону, намагаючись розшукати зниклу 6 років тому сестру героїні. Як пройде зустріч двох сестер? І чому зникла змінила ім’я і стверджує, що їй загрожує небезпека?

Експертам і ведучому «Один за всіх» доведеться рятувати багатодітну матір із полону власного чоловіка! На проєкт звернулася 33-річна Дарина Мельник із проханням знайти її сестру, 35-річну Валентину. Шість років тому вона пішла з дому і пропала, залишивши своїх трьох дітей. Ніхто з родини не міг її знайти… Журналістам «Один за всіх» під час розслідування так само було складно знайти Валентину, поки на пошту не прийшов лист із проханням про допомогу від жінки, яка за описом дуже схожа на сестру Дар’ї.

Дивіться 8 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 17 жовтня, о 21:00 на телеканалі СТБ.

