10 октября в 21:00 на СТБ выйдет судьбоносный 7 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты, чтобы спасти малышей Полину и Никиту от ужасных условий воспитания. Эксперты будут разбираться, с кем же детям лучше остаться ― с мамой или бабушкой.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 7: с кем останутся дети? 10 октября 2021 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 7 выпуска Один за всех 17 сезон от 10.10.2021 смотрите на СТБ

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На программу «Один за всіх» обратилась 53-летняя Ольга с просьбой спасти ее внуков от безответственных родителей. 4 месяца назад ей удалось забрать 6-летнюю Полину с задержкой развития из ужасных условий жизни. Но она хочет изъять у горе-родителей и 3-летнего внука Никиту. Так ли все на самом деле, как описывает женщина? В каких условиях Ольга воспитывала собственную дочь? И с кем же останутся дети? Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всіх».

Смотрите 7 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 10 октября, в 21:00 на телеканале СТБ.

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