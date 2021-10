10 жовтня о 21:00 на СТБ вийде доленосний 7 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти, щоб урятувати малюків Поліну і Микиту від жахливих умов виховання. Експерти будуть розбиратися, з ким же дітям краще залишитися ― з мамою чи бабусею.

На програму «Один за всіх» звернулася 53-річна Ольга з проханням урятувати її онуків від безвідповідальних батьків. 4 місяці тому їй вдалося забрати 6-річну Поліну з затримкою розвитку з жахливих умов життя. Але вона хоче вилучити в горе-батьків і 3-річного онука Микиту. Чи все так насправді, як описує жінка? У яких умовах Ольга виховувала власну дочку? І з ким же залишаться діти? Розбиратися будуть ведучий Сергій Костира та експерти в студії «Один за всіх».

Дивіться 7 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 10 жовтня, о 21:00 на телеканалі СТБ.

