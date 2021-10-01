3 октября в 21:00 в эфир СТБ выйдет 6 выпуск проекта «Один за всіх»-17. В студии соберутся эксперты, чтобы разобраться в запутанной истории. Бывшая жена Виталия утверждает, что он изнасиловал ее 11-летнюю дочь. Однако мать парня уверена, что женщина обвиняет его только для того, чтобы насолить за развод. На чьей стороне правда, выяснят в 6 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 6: Виновен ли мужчина в изнасиловании своей падчерицы? 3 октября 2021 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 6 выпуска Один за всех 17 сезон от 03.10.2021 смотрите на СТБ

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На программу «Один за всіх» обратилась Мария Тимкалюк. Она уже полгода пытается вытащить единственного сына из СИЗО. Бывшая жена обвинила 28-летнего Виталия в изнасиловании ее дочери. Но Мария уверена, что сын не виновен и женщина просто мстит ему из-за того, что он бросил ее. Действительно ли бывшая жена все выдумала? И в чем признается сама девочка? Разбираться будут ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всіх».

Смотрите 6 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 3 октября, в 21:00 на телеканале СТБ. Не пропустите!

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