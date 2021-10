3 жовтня о 21:00 в ефір СТБ вийде 6 випуск проєкту «Один за всіх»-17. У студії зберуться експерти, щоб розібратися в заплутаній історії. Колишня дружина Віталія стверджує, що він зґвалтував її 11-річну дочку. Проте мати хлопця впевнена, що жінка звинувачує його тільки для того, щоб насолити за розлучення. На чиєму боці правда, з’ясують у 6 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

На програму «Один за всіх» звернулася Марія Тимкалюк. Вона вже пів року намагається витягнути єдиного сина із СІЗО. Колишня дружина звинуватила 28-річного Віталія у зґвалтуванні її дочки. Проте Марія впевнена, що син не винен і жінка просто мститься йому через те, що він покинув її. Чи справді колишня дружина все вигадала? І в чому зізнається сама дівчинка? Розбиратися будуть ведучий Сергій Костира та експерти в студії «Один за всіх».

Дивіться 6 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 3 жовтня, о 21:00 на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

