26 сентября в 21:00 в эфир выйдет 5 выпуск проекта «Один за всіх»-17. Команда соберет в студии всех причастных к трагической смерти бизнесмена. Жена погибшего не верит в самоубийство мужа и подозревает в содеянном его любовницу. Кто на самом деле виновен в случившемся, выяснят в 5 выпуске проекта «Один за всіх»-17.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 5: кто причастен к резонансной смерти бизнесмена 26 сентября 2021 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 5 выпуска Один за всех 17 сезон от 26.09.2021 смотрите на СТБ

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Герой программы – 14-летний Артем из городка Крынычки. Месяц назад парень нашел повешенным родного отца, 45-летнего успешного бизнесмена. В самоубийство любимого отца и богатого фермера сын не верит и винит в смерти близкого родную мать. Артем уверен, что именно она спровоцировала отца на самоубийство. Так ли это, узнает ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии «Один за всіх».

Не пропустите 5 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 26 сентября, на телеканале СТБ в 21:00!

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