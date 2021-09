26 вересня о 21:00 у ефір вийде 5 випуск проєкту «Один за всіх»-17. Команда збере у студії всіх причетних до трагічної смерті бізнесмена. Дружина загиблого не вірить у самогубство чоловіка і підозрює у скоєному його коханку. Хто насправді винен у трагедії, з’ясують у 5 випуску проєкту «Один за всіх»-17.

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 4: чи винувата донька у смерті матері?

Герой програми – 14-річний Артем із містечка Кринички. Місяць тому хлопець знайшов повішеним рідного батька, 45-річного успішного бізнесмена. У самогубство батька і багатого фермера син не вірить і звинувачує в смерті близької людини рідну матір. Артем упевнений, що саме вона спровокувала батька на самогубство. Чи так це насправді, дізнається ведучий Сергій Костира і експерти у студії «Один за всіх».

Не пропустіть 5 випуск програми «Один за всіх»-17 вже цієї неділі, 26 вересня, на телеканалі СТБ о 21:00!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.