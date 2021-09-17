В 4 выпуске проекта «Один за всіх»-17 команда будет выяснять причастность любимой дочери к бессердечному убийству матери. Тело 56-летней женщины нашли зарытым в собственном дворе. Ее дети уверены, что убийство совершила их сестра. Но девушка, которой грозит заключение, заявляет, что невиновна. Правду узнаете уже в это воскресенье, 19 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ!

Ведущий и эксперты в студии возьмутся за расследование убийства 56-летней мамы пятерых детей. Ольга Ющенко из села Великая Бугаевка бесследно исчезла. После трех дней усиленных поисков полиции мертвое тело женщины нашли в собственном дворе, закопанным в теплице. Ее руки и ноги были связаны скотчем, а на голове — мусорный пакет. Теперь родные дети погибшей приписывают ее смерть своей самой младшей сестре — 18-летней Оле.

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Могла ли дочь так жестоко убить свою мать, разберутся в студии «Один за всіх» с ведущим Сергеем Костырой.

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 4: неужели дочь жестоко убила родную мать? 19 сентября 2021 на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 4 выпуска Один за всех 17 сезон от 19.09.2021 смотрите на СТБ

Не пропустите 4 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 19 сентября, на телеканале СТБ в 21:00!

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