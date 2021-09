У 4 випуску проєкту «Один за всіх»-17 команда з’ясовуватиме причетність улюбленої доньки до безсердечного вбивства матері. Тіло 56-річної жінки знайшли закопаним у власному дворі. Її діти впевнені, що вбивство скоїла їхня сестра. Але дівчина, якій загрожує ув’язнення, заявляє, що вона не винувата. Правду дізнаєтесь уже цієї неділі, 19 вересня, о 21:00 на телеканалі СТБ!

Ведучий і експерти в студії візьмуться за розслідування вбивства 56-річної мами п’ятьох дітей. Ольга Ющенко із села Велика Бугаївка безслідно зникла. Після трьох днів посилених пошуків поліції мертве тіло жінки знайшли у власному дворі, закопаним у теплиці. Її руки і ноги були зв’язані скотчем, а на голові — пакет для сміття. Тепер рідні діти загиблої приписують її смерть своїй наймолодшій сестрі — 18-річній Олі.

Більше на тему: У 3 випуску «Один за всіх»-17 з’ясували, чи розбещував батько власну дитину

Чи могла донька так жорстоко вбити свою матір, розберуться у студії «Один за всіх» з ведучим Сергієм Костирою.

Не пропустіть 4 випуск програми «Один за всіх»-17 уже цієї неділі, 19 вересня, на телеканалі СТБ о 21:00!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.