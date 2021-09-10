В 3 выпуске проекта «Один за всіх»-17 команда будет выяснять причастность родного отца к надругательству над бедной Сашей. 12-летняя девочка рассказывает жуткие вещи, мол, родной отец развращал ее. Сейчас старшие братья и сестры делают все возможное, чтобы засадить педофила в тюрьму. Однако сам отец уверяет: это клевета. Правду услышите уже в это воскресенье, 12 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ!

12-летняя Александра с Житомирщины пожаловалась родным о страшном преступлении: в течение длительного времени ее развращает родной отец! Такая жуткая новость мигом облетела многодетную семью! На спасение Сашеньки сразу бросились двое старших братьев и сестры, которые уже давно не проживают с родителями и имеют свои семьи. Но больше всего их поразила реакция матери на издевательства над дочерью. Вместо того, чтобы немедленно спасать ребенка от извращенца, она начала его оправдывать. А сам отец Сергей уверяет, что это дети хотят отомстить ему.

Больше по теме: «Один за всіх»-17 выпуск 2: отчим пытал и убивал детей, пока мать была на телефонной связи

Что из своего детства дети не могут простить родной матери?

Почему они спешат вырвать Сашу из ее рук?

Причастен ли отец к надругательству над дочерью?

Каким секретом об отце поделится девочка с Сергеем Костырой?

И главное — какую дверь Сергею откроет проверка на полиграфе: к сердцу своей дочери или в тюрьму?

Не пропустите 3 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 12 сентября, на телеканале СТБ в 21:00!

Video: «Один за всіх»-17 выпуск 3: неужели отец совращает собственную 12-летнюю дочь? 12 сентября 2021 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 3 выпуска Один за всех 17 сезон от 12.09.2021 смотрите на СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ