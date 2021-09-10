«Один за всіх»-17 выпуск 3: неужели отец совращает собственную 12-летнюю дочь?
В 3 выпуске проекта «Один за всіх»-17 команда будет выяснять причастность родного отца к надругательству над бедной Сашей. 12-летняя девочка рассказывает жуткие вещи, мол, родной отец развращал ее. Сейчас старшие братья и сестры делают все возможное, чтобы засадить педофила в тюрьму. Однако сам отец уверяет: это клевета. Правду услышите уже в это воскресенье, 12 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ!
12-летняя Александра с Житомирщины пожаловалась родным о страшном преступлении: в течение длительного времени ее развращает родной отец! Такая жуткая новость мигом облетела многодетную семью! На спасение Сашеньки сразу бросились двое старших братьев и сестры, которые уже давно не проживают с родителями и имеют свои семьи. Но больше всего их поразила реакция матери на издевательства над дочерью. Вместо того, чтобы немедленно спасать ребенка от извращенца, она начала его оправдывать. А сам отец Сергей уверяет, что это дети хотят отомстить ему.
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- Что из своего детства дети не могут простить родной матери?
- Почему они спешат вырвать Сашу из ее рук?
- Причастен ли отец к надругательству над дочерью?
- Каким секретом об отце поделится девочка с Сергеем Костырой?
- И главное — какую дверь Сергею откроет проверка на полиграфе: к сердцу своей дочери или в тюрьму?
Не пропустите 3 выпуск программы «Один за всіх»-17 уже в это воскресенье, 12 сентября, на телеканале СТБ в 21:00!
Video: «Один за всіх»-17 выпуск 3: неужели отец совращает собственную 12-летнюю дочь?