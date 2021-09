У 3 випуску проєкту «Один за всіх»-17 команда з’ясовуватиме причетність рідного батька до наруги над бідолашною Сашею. 12-річна дівчинка розповідає моторошні речі, мовляв, рідний батько розбещував її. Наразі старші брати і сестри роблять усе можливе, щоб посадити педофіла до в’язниці. Проте сам батько запевняє: це наклеп. Правду почуєте вже цієї неділі, 12 вересня, о 21:00 на телеканалі СТБ!

12-річна Олександра з Житомирщини поскаржилася рідним про страшний злочин: упродовж тривалого часу її розбещує рідний батько! Така моторошна новина миттю облетіла багатодітну родину! На порятунок Сашеньки одразу кинулись двоє старших братів і сестри, які вже давно не живуть з батьками і мають свої сім’ї. Та найбільше їх приголомшила реакція матері на наругу над донькою. Замість того, щоб негайно рятувати дитину від збоченця, вона почала його виправдовувати. А сам батько Сергій запевняє, що це діти хочуть помститися йому.

