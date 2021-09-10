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«Один за всіх»-17 випуск 3: невже батько розбещує власну 12-річну доньку?

10.09.2021

У 3 випуску проєкту «Один за всіх»-17 команда з’ясовуватиме причетність рідного батька до наруги над бідолашною Сашею. 12-річна дівчинка розповідає моторошні речі, мовляв, рідний батько розбещував її. Наразі старші брати і сестри роблять усе можливе, щоб посадити педофіла до в’язниці. Проте сам батько запевняє: це наклеп. Правду почуєте вже цієї неділі, 12 вересня, о 21:00 на телеканалі СТБ!

12-річна Олександра з Житомирщини поскаржилася рідним про страшний злочин: упродовж тривалого часу її розбещує рідний батько! Така моторошна новина миттю облетіла багатодітну родину! На порятунок Сашеньки одразу кинулись двоє старших братів і сестри, які вже давно не живуть з батьками і мають свої сім’ї. Та найбільше їх приголомшила реакція матері на наругу над донькою. Замість того, щоб негайно рятувати дитину від збоченця, вона почала його виправдовувати. А сам батько Сергій запевняє, що це діти хочуть помститися йому. 

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  • Що зі свого дитинства діти не можуть пробачити рідній матері?
  • Чому вони поспішають вирвати Сашу з її нищівних рук?
  • Чи причетний батько до наруги над донькою? 
  • Яким секретом про батька поділиться дівчинка із Сергієм Костирою? 
  • Та головне – які двері Сергію відкриє перевірка на поліграфі: до серця своєї донечки чи до в’язниці?

Не пропустіть 3 випуск програми «Один за всіх»-17 вже цієї неділі, 12 вересня, на телеканалі СТБ о 21:00!  

Video: «Один за всіх»-17 випуск 3: невже батько розбещує власну 12-річну доньку?

12 вересня 2021 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск 17 сезону проекту Один за всіх. Анонс 3 випуску Один за всіх 17 сезон від 12.09.2021 дивіться на СТБ

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