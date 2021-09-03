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«Один за всіх»-17 выпуск 2: неужели мать причастна к убийству и терзаниям родных детей?

03.09.2021

Во 2 выпуске проекта «Один за всіх»-17 команда будет выяснять жуткие причины страшной трагедии, которая случилась в Днепропетровской области. В селе Девладово под Кривым Рогом отчим взял в заложники двух детей! Негодяй тайно проник в дом бывшей жены и в течение двух часов издевался над малышами: связывал руки и ноги скотчем, безжалостно бил, а 2-летнего пасынка Мишу убил! Команда журналистов, ведущий Сергей Костыра и эксперты в студии сделают все возможное, чтобы наказать виновного. Более того, попытаются выяснить, неужели к страшной трагедии причастна родная мать детей? Не пропустите шокирующую историю 2 выпуска уже в это воскресенье, 5 сентября, в 21:00 на телеканале СТБ!

В студии «Один за всіх» команда выяснит жуткие причины, которые привели к этой страшной трагедии! Во 2 выпуске программы вы узнаете:

  • Что произошло в тот ужасный день?
  • Какие непристойные факты уже не один год тянутся за матерью погибшего Миши?
  • Почему эта женщина уже на второй день знакомства впустила в дом опасного человека?
  • Неужели мать причастна к убийству и увечью собственных детей?
  • И ответит ли она перед законом за утраченную детскую жизнь?

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История, которая напоминает сценарий настоящего фильма ужасов. Чтобы узнать, что стало причиной такого зверского поступка и действительно ли причастна родная мать к совершенному, — смотрите 2 выпуск проекта «Один за всіх»-17 в воскресенье, 5 сентября, в 21:00 на СТБ!

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