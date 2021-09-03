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«Один за всіх»-17 випуск 2: невже мати причетна до вбивства і катування рідних дітей?

03.09.2021

У 2 випуску проєкту «Один за всіх»-17 команда з’ясовуватиме моторошні причини страшної трагедії, яка трапилася на Дніпропетровщині. У селі Девладове під Кривим Рогом вітчим узяв у заручники двох дітей! Негідник таємно проник до будинку колишньої дружини і протягом двох годин знущався з малюків: зв’язував руки та ноги скотчем, безжально лупцював, а 2-річного пасинка Михайлика вбив! Команда журналістів, ведучий Сергій Костира та експерти в студії зроблять усе можливе, щоб покарати винуватця. Ба більше, спробують з’ясувати, невже до страшної трагедії причетна рідна мати дітей? Не пропустіть приголомшливу історію 2 випуску вже цієї неділі, 5 вересня, о 21:00 на телеканалі СТБ!

У студії «Один за всіх» команда з’ясовуватиме моторошні причини, які призвели до цієї страшної трагедії. У 2 випуску програми ви дізнаєтеся:

  • Що сталося того жахливого дня?
  • Які непристойні факти вже не один рік тягнуться за матір’ю загиблого Михайлика? 
  • Чому ця жінка вже на другий день знайомства впустила в дім небезпечного чоловіка?
  • Невже мати причетна до вбивства і скалічення власних дітей?
  • І чи відповість вона перед законом за втрачене дитяче життя?

Більше на тему: «Один за всіх»-17 випуск 1: Хто насправді є вбивцею 14-річного хлопця

Історія, яка нагадує сценарій справжнього фільму жахів. Щоб дізнатися, що стало причиною такого звірячого вчинку і чи справді до скоєного причетна рідна мати дітей, — дивіться 2 випуск проєкту «Один за всіх»-17 у неділю, 5 вересня, о 21:00 на СТБ!  

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