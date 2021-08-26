«Один за всіх»-17: резонансная история и шокирующий 1 выпуск нового сезона
26.08.2021
Уже 29 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Ведущий Сергей Костыра вместе с командой и экспертами в студии возьмется за расследование резонансной истории. Включайте телеканал СТБ в воскресенье, 29 августа, в 21:00.
Смерть подростка всколыхнула всю страну. Орудие убийства — канцелярский нож. Главной подозреваемой является одноклассница мальчика. Команде проекта предстоит выяснить, неужели девочка смогла так жестоко расправиться с подростком? Или же ее просто подставили? В студии проекта «Один за всіх»-17 будет установлена истина!