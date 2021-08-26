Уже 29 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх». Ведущий Сергей Костыра вместе с командой и экспертами в студии возьмется за расследование резонансной истории. Включайте телеканал СТБ в воскресенье, 29 августа, в 21:00.

Смерть подростка всколыхнула всю страну. Орудие убийства — канцелярский нож. Главной подозреваемой является одноклассница мальчика. Команде проекта предстоит выяснить, неужели девочка смогла так жестоко расправиться с подростком? Или же ее просто подставили? В студии проекта «Один за всіх»-17 будет установлена ​​истина!

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Video: «Один за всіх»-17: резонансная история и шокирующий 1 выпуск нового сезона 29 августа 2021 на телеканале СТБ выйдет 1 выпуск 17 сезона проекта Один за всіх. Анонс 1 выпуска Один за всех 17 сезон от 29.08.2021 смотрите на СТБ

Не пропустите шокирующее разоблачение в 1 выпуске нового сезона! С 29 августа премьера «Один за всіх» на СТБ!

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