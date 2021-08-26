«Один за всіх»-17: резонансна історія і приголомшливий 1 випуск нового сезону
26.08.2021
Уже 29 серпня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх». Ведучий Сергій Костира разом із командою та експертами в студії візьметься за розслідування резонансної історії. Вмикайте телеканал СТБ у неділю, 29 серпня, о 21:00.
Смерть підлітка сколихнула всю країну. Знаряддя вбивства — канцелярський ніж. Головною підозрюваною є однокласниця хлопця. Команді проєкту доведеться з’ясувати, невже дівчинка змогла так жорстоко розправитися з підлітком? Чи її просто підставили? У студії проєкту «Один за всіх»-17 буде встановлена істина!