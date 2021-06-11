Уже в это воскресенье, 13 июня, выйдет 25 выпуск проекта «Один за всіх»-16. Ужасающая история шокирует всех. 31-летняя Кристина хотела продать двух дочерей за 40 000 гривен. Однако сама горе-мать все отрицает. Говорит, она сделает все возможное, чтобы оставить девочек у себя. Больше узнайте в 25 выпуске проекта «Один за всіх»-16 уже в воскресенье.

Кто из женщин на самом деле был инициатором торговли детьми — мать или соседка?

Кому из студии придется сесть в кресло полиграфа?

Какая провокация выведет мать на чистую воду?

И могут ли девочки оставаться с родной матерью?

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Не пропустите уже в это воскресенье, 13 июня, 25 выпуск проекта «Один за всіх»-16.

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