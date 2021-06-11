Уже цієї неділі, 13 червня, вийде 25 випуск проєкту «Один за всіх»-16. Жахлива історія шокує всіх. 31-річна Христина збиралася продати двох доньок за 40 000 гривень. Проте сама горе-мати все заперечує. Каже, вона зробить усе можливе, щоб залишити дівчат у себе. Більше дізнайтеся у 25 випуску проєкту «Один за всіх»-16 уже в неділю.

Хто з жінок насправді був ініціаторкою торгівлі дітьми — мати чи сусідка?

Кому зі студії доведеться сісти в крісло поліграфа?

Яка провокація виведе матір на чисту воду?

І чи можуть дівчата залишатися з рідною матір’ю?

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Не пропустіть уже цієї неділі, 13 червня, 25 випуск проєкту «Один за всіх»-16.

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